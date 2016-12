Asturias: Laboratorio de Podemos 4.4 out of 5 based on 9 votes.

Primero la encuesta de Metroscopia publicada en El País, y ahora el último barómetro del CIS, confirman un golpe de timón en el escenario político español. Podemos se ha convertido en la primera fuerza política en intención directa de voto y la tercera en estimación. La formación se encuentra en pleno crecimiento, y las cifras de afiliados hablan por sí mismas en cada provincia. Dentro de este contexto hay un dato curioso: Asturias, con un porcentaje de población relativamente pequeño respecto al resto de la península, se coloca en las primeras posiciones. ¿Qué está ocurriendo en el Principado? El psicólogo Daniel Ripa, uno de los integrantes del equipo técnico que a nivel nacional organiza la Asamblea de Podemos y uno de los portavoces en Asturias, explica por qué pueden competir... y quizás ganar.



La fuerza con la que esta formación ha irrumpido en el Principado es palpable: en sólo una semana consiguieron más de 3.500 afiliados. "Es donde tenemos más implantación de Círculos, con más de 7.200 inscritos para las próximas votaciones de Podemos; es el lugar en el que se obtuvieron los mejores resultados en las elecciones europeas en la comparativa, y también donde se siguen haciendo muchas cosas interesantes", enumera Ripa. Un ejemplo: el lema de la campaña de las europeas -'¿Cuándo fue la última vez que votaste con ilusión?'-, salió de aquí. "Asturias es una especie de laboratorio de pruebas por varias razones. Aquí el nivel de descomposición político empieza antes que en otros lugares; hay casos de corrupción que involucran al Gobierno, y en su día el fenómeno Cascos rompe el tablero de juego de los cambios políticos dibujados hasta ese momento. Asturias puede ser la primera Comunidad Autónoma donde gobierne Podemos", sentencia Daniel Ripa.

La temperatura social en esta comunidad se ha ido acelerando mientras que el gobierno ha mirado hacia otro lado o aplazado los temas. Cada nuevo recorte, cada caso de corrupción, cada descrédito, alimentaba más la hoguera de la indignación. "Prueba de ello es que aquí las mareas son un bombazo; el plebiscito ciudadano puesto en marcha es el único de todos los realizados en el territorio español que llega al Congreso de los Diputados (en Asturias se recogen 1/3 de firmas de total nacional). Y otro dato más: la universidad de Oviedo es una de las dos en España donde los estudiantes tienen mayoría en todas las instituciones, al margen de los partidos políticos y bajo el paraguas del 15M". El número de simpatizantes sigue aumentando no sólo aquí y llega la Asamblea Ciudadana en el palacio de Vistalegre, en Madrid, que se celebró el pasado octubre, en la que se sientan las bases del funcionamiento del partido.



-¿Hay un antes y un después de Vistalegre?

-Llegamos allí con varias propuestas y no se sabía muy bien lo que iba a salir. Y sí, había un riesgo pero se solventó todo muy bien. Hubo diferencias, debates... pero no se tradujo en división; eso no lo aguantaría ningún partido tradicional, mientras que nosotros al final hemos salido reforzados. Lo que al final conseguimos fue sumar a más personas. De ciento treinta mil pasamos en una semana a doscientos quince mil. Y creo que esto se ampliará en el momento en que salga elegido el Secretario General. En mayo los partidos mayoritarios decían que Podemos iba a ser algo pasajero. Los pasos que vamos dando demuestran que es un proyecto político que ha venido para quedarse. El cambio político es irreversible, no lo para nadie. "En mayo los partidos mayoritarios decían que Podemos iba a ser algo pasajero. Los pasos que vamos dando demuestran que es un proyecto político que ha venido para quedarse. El cambio político es irreversible, no lo para nadie" -Pablo Iglesias consigue en esa Asamblea un apoyo del 80%. ¿Qué pasos se van a seguir a partir de ahora?

-Es lógico que Pablo lo haya conseguido. En estos momentos es el líder político más valorado en España. Se ha ganado una confianza merecidamente, haciendo cosas muchas veces intuitivas que no se le han ocurrido a otros, y se ha sabido mantener. Ese resultado refleja eso. ¿Qué pasará a partir de ahora? Entre el 5 y el 15 de noviembre se elegirá el Consejo Ciudadano, la Secretaría General y la Comisión de Garantías -la parte más judicial, de mediación, etc-. Se hará mediante votación por listas abiertas. Luego se abre un proceso municipal hasta las Navidades, y posteriormente, hasta el 14 de febrero, se creará una estructura autonómica.



-Muchos de los que participantes del 15M formáis ahora parte de Podemos. ¿Qué tenéis que agradecer a este movimiento?

-Creo que todo. El 15M gana prácticamente en su primera semana de vida, porque a partir de ahí la gente empieza a ver la realidad de otra manera. La gente se vuelve más crítica: escuchan a El Mundo o El País y no se creen muchas cosas. Miles de personas dejan de organizarse como lo hacían antes, no se afilian a los sindicatos sino que generan mareas y en Asturias, en concreto, se crean Asambleas de Trabajadores, algo impensable hace cinco años. Ante esto ¿cómo responden los dirigentes de los principales partidos? Pensaron que era algo temporal, que nos íbamos a cansar y nos iríamos a nuestras casas. La realidad es que seguimos aquí. Nos infravaloraron y por tanto ninguno de los dos partidos mayoritarios supo reaccionar. En el fondo hemos ayudado a acelerar la descomposición de un sistema que está en decadencia y que no había intención de cambiar.



-Los casos de corrupción que salen cada día contribuyen a este panorama de hartazgo. ¿Os están beneficiando, en cierta forma?

-Hemos llegado a la conclusión de que no hay manzanas podridas, como nos hacen creer: es el cesto el que está podrido. El sistema es corrupto en su forma de funcionamiento, porque el problema no es sólo la corrupción sino también la impunidad. Esto acelera el proceso pero también, en cierta forma, abruma. ¿Cómo cambiar esa sensación de que no puedes hacer nada para un cambio político? Ése era el principal reto que tenía Podemos. No volver a casa decaídos y resignados y apagando las noticias, sino diciendo ¡ya vale!, hay que parar a esta gentuza. ¿Se puede atajar todo esto desde dentro? Creo que no. Es imposible que Mariano Rajoy haga un proceso de regeneración, aunque quiera. O que aquí en Asturias se unan PSOE o el PP para ver qué ha pasado con el tema de los fondos mineros. El propio sistema no se puede investigar a sí mismo, por eso ahí tiene sentido Podemos.





-No queréis sopa de siglas, ni pactos de despacho, ni cambios de chaqueta... ¿Cómo van a ser vuestras candidaturas?

-Ciudadanas, de gente honesta. No necesitamos unidad de partidos sino de personas, vengan de donde vengan. No se pide el carnet a nadie. ¿Cuáles son las exigencias? Cumplir los más altos criterios éticos y dejar la última voluntad en manos de la gente. Todo tiene que oler a nueva política.



-¿También tienen cabida aquellos que ahora están otros partidos o plataformas?

-Seguro. Si son luchadores honestos que han defendido cuestiones sociales toda su vida, pueden ser partícipes de este cambio, por qué no. Nos preocupan las personas no honestas, es un riesgo que hay que afrontar. Por eso parte de la labor de Podemos es separar a la buena gente de la que no lo es: crear compromiso éticos, rendición de cuentas, control democrático y transparencia, mecanismos que permitan detectar esto. Asturias con un porcentaje de población relativamente pequeño se coloca en los primeros puestos en cuanto al número de afiliados. -Hay quien dice que si Podemos llega al Gobierno, esto va a ser el caos.

-Y yo me pregunto qué haremos nosotros sino somos capaces de ganar la elecciones y echarles. Asistiremos a un desmoronamiento del régimen, a un intento de operación de cosmética que no les va a servir de nada, y a un mayor empobrecimiento de nuestras condiciones de vida.



-Se está generando miedo respecto a Podemos desde diferentes frentes. ¿Cómo pensáis combatirlo?

-Poniendo en claro dos cuestiones. Primera: ¿Cuál es el proyecto que tiene la gente que dirige? Por ejemplo en Asturias, lo primero es intentar tapar o salir airosos de una serie de escándalos que les pringan a todos, y que cuando entre Podemos no se van a poder mantener. Les interesa frenar cualquier avance en este sentido: una auditoría pública de ayudas recibidas y de la deuda acumulada. Y aquí entran los fondos mineros, las ayudas públicas, la ampliación del puerto del Musel donde ha habido un compadreo manifiesto entre políticos y empresarios ya denunciado por la UE... Se tienen que llevar a cabo procesos de auditoría donde se identifique a los responsables, y ver qué deuda es legítima y cuál no.

Segunda cuestión que hay que aclarar: intentan acelerar el empobrecimiento de los trabajadores de este país con la excusa de ser más competitivos con el resto de Europa, pero en la práctica se ve que no se puede ser competitivo mientras se mantenga este nivel de renta. Y eso lo vemos desde que ha empezado la crisis: aumenta el número de millonarios y aumentan las desigualdades entre el 10% más rico y el 90% restante. Algo está fallando.



-Insistís en que estáis preparados, y en que colaboran con vosotros muchas personas desde diversos ámbitos. ¿De qué manera?

-Es parte del motor de Podemos, y esto inquieta mucho en el exterior. La mayor parte de Podemos está muy preparada y muy formada, hay muchos profesionales liberales con experiencia. No puedo entender cómo unos inútiles están dirigiendo este país y en cambio la gente preparada está aislada, perseguida porque no entra en las redes clientelares de los juegos del poder. Hay mucha necesidad de participar en salir de la crisis, formar parte de otro modelo. "Después del 15M aparece un éxodo masivo de jóvenes que están fuera de España y que se organizan (www.nonosvamosnosechan.net). Y con eso no se contaba" -Has dicho: 'A los jóvenes nos están echando fuera, así no protestamos'. Tú mismo has tenido que emigrar en una ocasión.

-En efecto: no nos vamos, nos echan. Yo plantearía una pregunta: ¿por qué gana el PP en Galicia? Porque la gente joven preparada y formada se ha marchado a Madrid, Barcelona o Ginebra a trabajar. Pero después del 15M aparece un éxodo masivo de jóvenes que están fuera de España y que se organizan (www.nonosvamosnosechan.net). Y con eso no se contaba.



-¿Cómo se puede trabajar bajo la continua presión de los focos?

-En realidad es una ventaja para nosotros que los focos estén centrados en los dirigentes de Madrid, porque nos permite trabajar al resto. Tenemos mucho trabajo por delante y vamos a ser decisivos para el cambio que se va a producir en nuestro país. Δ



